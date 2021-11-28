/663429/وزير-التموين-من-البرلمان-صناعة-السكر-من-البنجر-أثبت-جدوى-اقتصاديتها-وأصبحت-تنافس-مصانع-أوربية

قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، رغم ان الصناعة تعد قاطرة الاقتصاد المصرى، الا ان الزراعة هي القاطرة الرئيسية للتنمية في مصر، مشيرا إلى وجود تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية للتوصل لحلول قابلة للتنفيذ لدعم الاقتصاد.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل" القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرى الزراعة والتموين.

وقال الوزير في تعقيبه على طلبات النواب، ان وزارة التموين تحملت زيادة الأسعار الجنونية التي شهدتها السلع خلال الشهور الأخيرة، متابعا، وعندما نحدد سعر لقصب السكر سنعيد دراسة سعر السكر أيضا.

وزير التموين من البرلمان: صناعة السكر من البنجر أثبت جدوى اقتصاديتها وأصبحت تنافس مصانع أوربية

وكشف مصيلحى، وصلنا لنسبة ٨٧ في المائة اكتفاء ذاتى من السكر ونسعى لزيادتها، حيث لم نستورد سوى ٤٠٠ الف طن ، بالإضافة الى ما قام القطاع الخاص باستيراده بنحو ٢٠٠ الف طن للسوق الداخلى.

وتابع وزير التموين، اطمأنكم، ان صناعة السكر من البنجر أثبت جدوى اقتصاديتها وأصبحت تناقس مصانع اوربية.

وأضاف، يجب علينا حتى نتقدم ان ندعم الاستثمار الخارجي المباشر، فلن نستطيع بكل امكانياتنا ان تجعل هناك نمو بالبلاد، بدون الاستثمار الخارجى.

وقال الوزير، أؤيد اقتراح رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تشكيل لجنة لتحديد السعر، ويكون بها ممثلين من هيئة السلع التموينية وشركات السكر وجمعية القصب ومن تراه لجنة الزراعة وممثل من المالية، على ان تقوم بمهمتها في مدة أسبوعين من اليوم، ثم نتوصل الى حل مرضى يحقق اكتر من أمر.

وأكد، لابد ان يكون هناك توازن مع الأسعار العالمية، متابعا، لو ذودنا أسعار السكر وجاء المستورد بسعر أقل، سيكون هناك تأثير بالسلب على الاقتصاد.