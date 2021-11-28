البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأحد، الدكتور ميشيل عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، الذى يزور مصر حاليًا.





ورحب قداسة البابا، بالأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وجرى خلال اللقاء مناقشة الإعداد لانعقاد الجمعية العامة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط والتى تعقد كل 4 سنوات. حضر اللقاء القس رفعت فكرى الأمين العام المشارك، وهوجيت سلامة مديرة العلاقات العامة، وجرجس صالح الأمين العام الفخرى للمجلس. جدير بالذكر أن مجلس كنائس الشرق الأوسط، والمعروف باسم MECC ، تأسس عام 1974 ويضم أربعة عائلات كنسية كبيرة فى تسع دول من دول الشرق الأوسط، وتعتبر الكنيسة المصرية من أوائل الكنائس التى شاركت فى تأسيس المجلس.

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