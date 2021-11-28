الرى: إزالة 43 حالة تعد على نهر النيل بالغربية والدقهلية

جدة - نرمين السيد - أزالت وزارة الموارد المائية والرى، اليوم الأحد، 43 حالة تعد على نهر النيل فى نطاق محافظتى "الغربية – الدقهلية".



جدة - نرمين السيد - أزالت وزارة الموارد المائية والرى، اليوم الأحد، 43 حالة تعد على نهر النيل فى نطاق محافظتى "الغربية – الدقهلية". وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل وصلت إلى 70362 حالة.

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