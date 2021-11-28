انخفاض نسب ختان الإناث بفضل جهود الدولة فى التوعية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كما أوضح أن نسب الختان بين أمهاتهن بلغت أكثر من 90%، ولفت إلى أن انخفاض نسب الختان بين الأمهات وبناتهن يرجع إلى الاستجابة لجهود الدولة فى التوعية بمخاطر جريمة الختان.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى، أطلقت حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.