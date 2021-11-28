النشرة المرورية: كثافات بكورنيش النيل.. والسودان بديلا عن شارع مراد

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، إن محافظة الإسكندرية شهدت كثافات مرتفعة أعلى كوبرى 14 مايو والمتجه إلى مناطق "سيس مول" ومنطقة محور أبوقير وميدان الوزارة، وظهرت بعض الكثافات فى محور قناة السويس وطالب بسلوك محور المحمودية خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الأحجام المرورية فى الشرقية انحسرت فى شارع المحافظة، كما ظهرت بعض الكثافات فى محافظة أسيوط بمنزل كوبرى فيصل والمتجه إلى شارع الإبراهيمية، وشارع المدارس بمحافظة الإسماعيلية.

وتابع:"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند منطقة أعلى مناطق البساتين ودار السلام والمنيب، كما شهدت مناطق الكنيسة والمرج وقبل مدخل نفق السلام نتيجة أعمال التوسعة".

وظهرت بعض الكثافات بشارع مراد والجامعة وطالب بسلوك شارع السودان، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وشهدت محافظة القاهرة بعض الكثافات فى كورنيش النيل وطالب باستخدام محور الأوتوستراد، وظهرت بعض الأحجام المرورية بمنطقة الملك الصالح وطالب بسلوك شارع مجرى العيون وكوبرى فم الخليج، كما طالب باستخدام شارع أحمد سعيد بديلا عن محور الفنجرى.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.