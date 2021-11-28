البيئة تصدر بيانا بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، أن بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى العديد من أنحاء الجمهورية، أوضحت انخفاضا فى مستوى جودة الهواء بدءا من صباح اليوم، نتيجة الاستقرار الشديد فى الأحوال الجوية، والذى تسبب فى تركيز الملوثات من المصادر المختلفة.

كما أوضحت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، أن العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يومى 28 و29 نوفمبر الجارى، نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون مع انخفاض مستوى التهوية الرأسية مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها ستكثف حملات التفتيش على مصادر التلوث المختلفة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية، مشددة على الكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى خصوصًا الواقعة جنوب القاهرة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية غير المواتية، والتى تساعد على تركيز الملوثات.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، كما ناشدت الوزارة المواطنين عدم التردد فى الإبلاغ عن أى مصدر للتلوث، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.