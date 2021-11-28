السيسي يوجه بالاستمرار فى جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام. ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تطويرها وتنظيمها لتنطلق إلى المستقبل وتساهم بفاعلية في عملية التنمية وفق قواعد هيكلية وادارية حديثة، فضلاً عن تنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة منها، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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