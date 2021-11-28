الرئيس السيسي يوجه بتدقيق قوائم الغارمين ومنح أولوية للمعيلات والأرامل والمسنين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بالحماية الاجتماعية".

واستعرضت نيفين القباج فى هذا الإطار جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، إلى جانب سبل توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى لأسرهم، وكذا مساعدة غير القادرين منهم على قضاء مديونياتهم، فضلًا عن جهود الوزارة فى توعية المجتمع بخطورة ظاهرة الغُرم، وأهمية تجنب السلوكيات الاستهلاكية المبالغ فيها فى عملية التجهيز للزواج، والتى تمثل أحد أهم أسباب تلك الظاهرة.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والجهات المختصة بشأن تدقيق قوائم الغارمين، ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين، والتنسيق مع المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية فى مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شئون الزواج والمساهمة فى سداد المديونيات.