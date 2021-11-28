«مش هسيبك في حالك»..عائلة تخطف شخص وتصوره عاريًا في حلوان بسبب فيديوهات

/663424/مش-هسيبك-في-حالكعائلة-تخطف-شخص-وتصوره-عاريا-في-حلوان-بسبب-فيديوهات

أمرت نيابة العامة بحلوان، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل 3 متهمين بينهم سيدة بتهمة خطف شخص واحتجازه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، بعد تهديده بفضحهم بفيديوهات مخلة لابنتهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إخلاء سبيل 3 متهمين بينهم سيدة في اتهامهم بخطف شخص واحتجازه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة

التحريات الأولية

وأوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن هذا شخص أقام علاقة جنسية مع الفتاة وصوّرها في أوضاع مخلة، وبعد ذلك طلب من زوجة أبيها، إقامة علاقة جنسية معها وابتزها وهددها بفضح العائلة بالفيديوهات ولما لم تمتثل لطلباته ونشر الفيديوهات، وعلى الفور توجهت وأخبرت زوجة الأب والد الفتاة وقال لها مش هسيبك في حالك، وخططا معًا لاستدراج الشاب واختطافه واستعانا بسائق «توكتوك»، واصطحبا الشاب إلى مكان ناءٍ وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وتصويره عاريًا لكفِّه عن التهديدات بفضح العائلة الفتاة.

إجباره على توقيع إيصالات أمانة

والجدير بالذكر أن بعد إطلاق سراح الشاب المتهم، توجه الشاب إلي قسم شرطة التبين ووعلى الفور حرر محضرا بالواقعة، يتهم فيه والد الفتاة وزوجته وصديقهما باستدراجه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، تم تحرير محضر بالواقعة، والقبض على المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق، التي استمعت إلى أقوال طرفي المشكلة، وبعد ذلك أمرت بإخلاء سبيلهم جميعا بعد تصالحهم.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة التبين، إخطارا من م. أ، 35 سنة، يفيد فيه بقيام 3 أشخاص بخطفه وتصويره عاريا وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه، وكشفت التحريات الأولية إلى تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.

المتهمون

واعترفا المتهمون أمام رجال المباحث أن الضحية أقام علاقة جنسية مع ابنة أحدهم، ومحاولة ابتزاز زوجة أبيها، بفضح العلاقة لعمل علاقة جنسية معها هي الأخرى.