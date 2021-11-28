تشكيل مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.. رونالدو على الإحتياط

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تنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، في الساعة السدسة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشيلسي يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماركوس ألونسو - أنتوني روديجير- تياجو سيلفا - تريفوه تشالوباه - ريس جيمس

خط الوسط: جورجينو - لوفتيس تشيك

خط الهجوم: حكيم زياش - تيمو فيرنر - هودسون أودوي

تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أليكس تيليس - فيكتور ليندلوف - إيريك بايلي -آرون وان بيساكا

خط الوسط: فريد - نيمانيا ماتيتش - سكوت مكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جادون سانشو - ماركوس راشفورد

تاريخ مواجهات الفريقين

تواجه الفريقين في 58 مباراة من قبل بالدوري الانجليزي، نجح تشيلسي من خلالهم في الفوز بـ 18 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق مانشستر يونايتد 17 مباراة وخيم التعادل بينهم على 23 مباراة.

سجل فريق تشيلسي في شباك مانشستر يونايتد 71 هدف خلال الـ 58 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل فريق مانشستر يونايتد في شباك تشيلسي 72 هدف.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد

حقق واتفور فوز هام للغاية على نظيرة مانشستر يونايتد، بنتيجة 4/1 على ملعب "فيكارج رود"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر المان يونايتد بشكل سئ خلال مجربات المباراة تحت قيادة مديرة الفني أولي سولشاير الذي بات قريباً من الإقالة أكثر من أي وقت مضى بعد خساراته المتكرره بجانب أدائه الغير جيد خلال الفترة الأخيرة.

وسيطر واتفورد على معظم مجريات اللقاء مما شكل الأفضلية لهم، وهددوا مرمى الحارس دي خيا في أكثر من كرة.

وأفتتح الأهداف جوشو كينج لواتفورد في الدقيقة 28، ثم عزز سار بالهدف الثاني بالدقيقة 44، وعدل فان دي بيك النتيجة وأحرز هدف المانيو الوحيد في الدقيقة 50.