/663430/الحماية-المدنية-تسيطر-على-تسريب-غاز-نتيجة كسر-بأحد-الخطوط-الرئيسية-في-الخصوص

نجحت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع شركة الغاز، اليوم الأحد، في السيطرة على تسريب غاز آثر كسر بأحد الخطوط الرئيسية بمحطة الشجرة في مدينة الخصوص، دون حدوث ثمة إصابات أو أية خسائر مادية أو معنوية، أو تأثير على الخدمة، حيث حدث الكسر خلال الأعمال بالطريق الدائرى بمنطقة الخصوص.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على تسريب غاز آثر كسر بأحد الخطوط الرئيسية بمحطة الشجرة في مدينة الخصوص

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية، ومديرية الأمن، إخطارا بحدوث تسريب للغاز بمحطة الشجرة بمدينة الخصوص، آثر كسر بالخط الرئيسي خلال أعمال الطريق الدائرى.

إعادة ضخ الغاز للمستخدمين من جديد

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحريق، وعلى الفور تم فرض كردون أمنى، وتمت السيطرة على التسريب، وقام رجال الشركة بأعمال الإصلاح بالخط، وإعادة ضخ الغاز للمستخدمين من جديد، وذلك دون حدوث ثمة إصابات بالأرواح.

وفي سياق آخر اليوم شهدت منطقة العباسية، محاولة تعرض فتاة للتحرش والتعدي عليها جسديًا والسب بألفاظ خادشة، أثناء سيرها، على يد سائق سيارة ملاكي، بعدما أقدم بالتعدي عليها، وملامسة أماكن حساسة بجسدها.

مواقع التواصل الاجتماعي

قالت الفتاة ضحية التعدي والتحرش، تدعى آلاء أحمد، وتعمل محامية، عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تعرضها لتحرش جنسي وإعتداء من قبل شاب يقود سيارته في شارع بمنطقة العباسية، مُعتبرة أن ما حدث لها كان من أسوأ موقف تعرضت له في حياتها.

تعرضها للتحرش وإعتداء جنسي

وأوضحت الضحية، كافة تفاصيل في واقعة تعرضها للتحرش وإعتداء جنسي عبر منشورات قصيرة على مواقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وأشارت أنها حررت محضرا له في قسم العباسية.

اعتدى عليها ولامس أماكن حساسة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما نشرت الفتاة، قائلة: إنها كانت في شارع العباسية خلال سيرها في الشارع، وتفاجأت بوجود المتهم يتحرش بها لفظيا ويتعرض لها، خلال قيادته سيارته، حيث عرض عليها الذهاب إلى منزله بمقابل مادي، وصرخت عليه مستغيثة بالمارة إلا أن الطريق كان خاليا، لكنه اعتدى عليها، ولامس أماكن حساسة بجسدها.

تفاصيل القضية التحرش

وأشارت الضحية التحرش: أنها ماكنتش عارفه تعمل إيه غير أنها عايزة تآخد حقها، وقررت أروح قسم شرطة الوايلي لتقديم بلاغ ضد المتحرش، ودخلت إلى رئيس مباحث الوايلي، وشرحت له كافة التفاصيل، وتفاجأت باستجابة سريعة من رئيس المباحث، ووصفت الجاني وأرقام السيارة، ليقرر رئيس المباحث بسرعة البحث عن المتهم، ووعدني خلال ساعة بأنه سيتم القبض على المتهم، وبالفعل في أقل من ساعة تم القبض على المتهم.

المتهم المتحرش

وأكدت الضحية التحرش: أنها خلال وجودها في قسم الوايلي، وجدت فتيات يتقدمن ببلاغ ضد نفس المتهم المتحرش، وأنه قام بالاعتداء عليهن، والتحرش بهن، وأمسك أجزاء من جسدهن، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.