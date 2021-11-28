النائب عادل عامر لـ دوت الخليج:ناقشنا مع نائب وزير التربية والتعليم أزمة منهج رابعة ابتدائى

/663437/النائب-عادل-عامر-لـ-تحيا-مصرناقشنا-مع-نائب-وزير-التربية-والتعليم-أزمة-منهج-رابعة-ابتدائى

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: أمل زكريا قطب، مي محمد رشدي غيث، أحمد الطحاوي، سارة النحاس، ولاء التمامي، سيد سلطان، محمد سعد الصمودي، ولاء عبدالفتاح، سناء برغش، إيهاب الطماوى، محمد عبدالرحمن راضي، زكريا حسان، نشوى رائف، صفاء جابر، لطفي شحاته، طارق الطويل، سعودي عبدالرحمن، سامى نصر الله، أمل سلامة، يونس عبدالرازق فرج، إيفلين متى، دعاء عريبي، فريدي البياضي، محمد سليمان، وعادل عامر، بشأن صعوبة مناهج التدريس في جميع المواد بالصف الرابع الابتدائي، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعديلها لبعض مناهج مرحلة التعليم الأساسي مثل الصف الرابع الابتدائي، وشكوى أولياء الأمور والمدرسين من المناهج التعليمية الجديدة للمرحلة الابتدائية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب عادل عامر بشأن منهج رابعة ابتدائي منهج رابعة ابتدائي وأكد النائب عادل عامر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن صعوبة المنهج لا تتفق مع العمر السني للتلاميذ، اضافة الي عدم وجود نسبة وتناسب، لافتا إلى زيادة عدد وحدات الدروس من 20 وحدة الي 60 وحدات، والعلوم إلى 48 وحدة بدلا من 14 وحدة، مطالبة بمتابع اطر التعلم البصري منها والحسي والسمعي. وأوضح عضو مجلس النواب، أن المعلمين بهذه الصفوف الدراسية لم يتلقوا التعليم والتدريب الكافي لتدريس هذه المناهج، مطالبا بضرورة وضع خريطية تدريسية لأولياء الأمور لمساعدة ابنائهم فى المذاكرة، فضلا عن عدم مرعاة البنية التكنولوجية شباكت لا يوجد قناة للتدريب والتعريف بالمنهج الجديد منهج تراكمي تبعا للصفوف الدراسية.

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