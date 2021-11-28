البرلمان يحاكم «منهج رابعة ابتدائي».. النائب طارق الطويل يكشف التفاصيل «فيديو»

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قامت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم بعقد اجتماعا اليوم الاحد لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس في موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن صعوبة مناهج التدريس في جميع المواد بالصف الرابع الابتدائي، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعديلها لبعض مناهج مرحلة التعليم الأساسي مثل الصف الرابع الابتدائي، وشكوى أولياء الأمور والمدرسين من المناهج التعليمية الجديدة للمرحلة الابتدائية.

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وقال النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، أن منهج الصف الرابع يحتاح إلى ألية لتنفيذه، موضحا انه تم الحديث أثناء عقد الاجتماع عن عدد الساعات المعتمدة للمنهج ومدى تأهيل المدرسين إضافة إلى التنويه إلى أسعار الكتب أيضا.

البرلمان يحاكم «منهج رابعة ابتدائي».. النائب طارق الطويل يكشف التفاصيل

ونوه النائب طارق الطويل أن منهج رابعة ابتدائي به أمور أعلى من مستوى تفكير الطالب، وبالتالي ليس مقبول ان يتم التجريب في اطفالنا حيث أن الية عمل الوزارة غير مؤهلة تماما للتطوير القائم به من حيث اعداد المناهج.

طارق الطويل يطالب بتوصيات مرضية للأهالي

وتابع الطويل أن رأي الشارع وأولياء الأمور هو الأهم بشأن هذا الموضوع، منوها انه على الأقل يجب أن يكون هناك توصيات مرضية للشارع المصري وليس ابتزازه.

وزير الدفاع والإنتاج الحربى‎ ‎يلتقى وفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

إلتقى الفريق أول ‏‎محمد زكى القائد العام‎‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.‏