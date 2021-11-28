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هانى شاكر من البرلمان:محتاجين الضبطة القضائية لمواجهة الإسفاف

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ناقشت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978  فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لإيجاد صيغة لزيادة قدرات النقابات المهنية القائمة وتفعيل دورها لتقديم رعاية طبية ومالية لأعضاءها من أصحاب المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية، وكذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة هاني شاكر فى اجتماع لجنة اعلام البرلمان 

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هيئة الرقابة على المصنفات االفنية 

وقالت درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والاعلام والاثار بمجلس النواب: لا دور حقيقي لهيئة الرقابة على المصنفات الفنية على الحفلات التي تعقد خارج القاهرة. 

وأوضحت د. درية ان هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لا يوجد لها آية هيئات او مكاتب خارج القاهرة وبالتالي ليس لها رقابة شاملة على الاعمال الفنية التي يتم اقامتها بعيداً عن مقر الهيئة داخل القاهرة، مشيرةً الي ضرورة تفعيل الدور الرقابي لمواجهة التحديات الثقافية والفنية والاجتماعية.

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وفي ذات السياق اكد د. خالد عبدالجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية على أهمية تعديل القانون ووضع اليات جديدة لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب. وتابع عبدالجليل ان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رفض التوسع في عمل الهيئة عن طريق رفضه تعيين عدد من الموظفين للتوسع في الأقاليم وممارسة نشاطك وسيطرته على المجال الفني والثقافي. مما اضعف من قيمة وقدرة الهيئة عى مزاولة نشاطها.

وأضاف ان الهيئة رغم امتلاكها الضبطية القضائية الا انها غير قادرة على الدخول الي أماكن سياحية وعدد من الفنادق بعينها، وان موظفو الهيئة يتم منعهم من ممارسة أعمالهم. وان اكثر ما يمكن اتخاذه من هيئة الرقابة هو تحرير محاضر عن طريق  الياتها وادواتها التي تتعامل بها مع ما يقع من مخالفات.

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  واكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين ان سحب صفة الضبطية القضائية من نقباء النقابات المهنية والفنية سيغل يد النقابات لتنظيم العمل على الساحة الفنية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا الي ان نقابة الموسيقيين لا تزال تعمل على ضبط مراقبة ما يتم تقديمه على الساحة الفنية.

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وقال الفنان هاني شاكر ان النقابة لا تستطيع العمل الا في وجود الشرطة وان النقابة ليس لديها من الأدوات مواجهة وقوع أي مخالفة او اسفاف فني في الحفلات الغنائية او داخل الفنادق او القرى السياحية، وتابع ان موظفي النقابة يتم منعهم من مزاولة أعمالهم في بعض المرافق والقرى السياحية، مشيرًا الى ضرورة اعفاء مكتبه الاسكندر من الضرائب نظراً لما تقدمة من حفلات راقية تمثل صورة حضارية جميلة لمصر.

وكانت اللجنة قد وافقت نهائيا على مشروع القانون رقم 35 لسنة 1978 بشان إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسنيمائية والموسيقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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