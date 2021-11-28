إزالة عقارات آيلة للسقوط ببولاق الدكرور وميت عقبة بالجيزة (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - وأزال حى بولاق الدكرور، العقار رقم 8 فى شارع المدينة المنورة متفرع من جمال عبدالناصر، وجارى إزالة الدور الأرضى بمتابعة من عبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور. كما نفذت المحافظة قرار إزالة صادر لعقارين هما 67 و69 بشارع بين البلدين بميت عقبة، للحفاظ على أرواح المواطنين. وتمت إزالة جمالون حديد مخالف ب29 شارع أحمد عرابى، بمتابعة من اللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة. يأتى ذلك انطلاقا من حرص محافظة الجيزة على سلامة مواطنيها، وبمتابعة من أحمد راشد محافظ الجيزة.

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