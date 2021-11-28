الوزراء: الموافقة على تطعيم الأطفال بلقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالمجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موقف اللقاحات.





وأوضح أن إجمالى عدد الجرعات التى تم توريدها من مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة بلغ نحو 88.2 مليون جرعة، بين لقاحات تامة الصنع، أو فى صورة مواد خام للتصنيع المحلى.

وأشار إلى أنه تم تقديم 45.2 مليون جرعة، موزعة بواقع 29.6 مليون كجرعة أولى، و15.6 مليون كجرعة ثانية، مضيفا أن مساء أمس السبت شهد استقبال 3 ملايين و890 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، من إنتاج شركة "فايزر"، بمطار القاهرة الدولى.

وتم، خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية الجهود المبذولة للتفاوض مع عدد من شركات تصنيع اللقاحات العالمية، بهدف إنتاج هذه اللقاحات فى مصر، لأغراض الاستهلاك المحلى وكذا التصدير.

كما تمت الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا"، وفى هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر تطورات مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، الذى يتضمن إنشاء ستة مخازن استراتيجية موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، لتخزين الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية التى تخدم المؤسسات العلاجية للدولة المصرية.

كما تم استعراض الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع بما فى ذلك توفير مخزون استراتيجى لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 4 أشهر من الأصناف والأدوية والمستلزمات الطبية، وتحقيق وفر فى "الهادر" من الأصناف الطبية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة النواقص فى الأصناف الدوائية، والقضاء على منظومة احتكار شركات التوزيع، فضلاً عن السعى إلى الحصول على الاعتماد الأوروبى للمخازن بما يسمح بوجود مخازن بهذا الحجم معتمدة عالمياً، وبما يضمن استهداف التخزين للشركات العالمية.