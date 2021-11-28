مدبولى يوجه بالإسراع فى تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، اجتماعا موسعا للمجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تابع موقف المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى.





وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة، ومسؤولى الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالتوجيه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحوط ضد الإصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بمنع الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، كما اتخذت عددا من الإجراءات يتم تطبيقها على القادمين من عدد من الدول الإفريقية الذين يتخذون مطار القاهرة كـ "ترانزيت" إلى دول أخرى.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أهمية الإسراع فى تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى الذى وجه بإنشائه الرئيس عبدالفتاح السيسى، نظرًا لأهمية هذا المشروع فى توفير احتياطى استراتيجى لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى من المستلزمات الطبية والدواء سواء من الإنتاج المحلى أو العالمى، وبما يساعد فى مواجهة أى تداعيات طبية طارئة.