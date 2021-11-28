الصحة: فحص 236 ألف و823 طالب للكشف عن فيروس سى خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 236 ألف و823 طالب، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سى" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادى تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان للعام الرابع على التوالى، وذلك منذ انطلاقها يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى وحتى اليوم.





يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالى لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سى".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسى الحالى.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن آلية العمل بالمبادرة تشمل إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 415 فريق طبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى.

ولفت "ضاحى" إلى أنه فى حال اكتشاف الإصابة بفيروس "سى"، يتم إحالة الطالب إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة للتأمين الصحى بـ 27 محافظة، لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وتلقى العلاج بالمجان.