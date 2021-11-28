القائم بأعمال وزير الصحة يؤكد عدم وجود متحور كورونا فى مصر حتى الآن

جدة - نرمين السيد - عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالمجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تقريرا حول الموقف الوبائى الراهن محليا وعالميا، وتطور الحالة الوبائية لمتحور كورونا الجديد" أوميكرون".





وفى هذا السياق، عرض الوزير نتائج أبحاث التسلسل الجينى للعينات الإيجابية لحالات الإصابة بفيروس كورونا، والتى أثبتت عدم وجود المتحور الجديد "أوميكرون" حتى الآن فى مصر، مُضيفا أن وزارة الصحة مستمرة فى متابعتها الدقيقة للحالة الوبائية للمتحور الجديد مع التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى المنافذ فيما يخص القادمين من الدول التى ظهر بها المتحور الجديد. وأشار الوزير، إلى أن هذا الوضع الجديد فرض اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، تمثلت فى إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، إلى جانب تنشيط ترصد المرض بنقاط الدخول عن طريق إجراء تحاليل PCR IDNow للقادمين من الدول التى ظهرت بها حالات "أوميكرون".

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