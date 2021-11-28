الإفتاء توضح حكم صلاة وصيام مصاب متلازمة داون

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار: "إذا كان مُدْرِكًا للصلاة والصيام وكيفية أدائهما فهو مكلفٌ بهما، وإلا فليس عليه شىء من ذلك".

وتابعت: "من المعلوم طبيًّا أن مصابى متلازمة داون لديهم نوع نقص فى فهم التكليفات الشرعية وإدراكها، إلا أنه يمكن تأهيلهم وتعليمهم، لا سيما فى سن مبكرة، وهم متفاوتون فى درجة النقص الذى يلحق بفهمهم وإدراكهم، فمن كان منهم مدركا للأحكام الشرعية للصلاة والصيام وأوقاتهما وكيفية أدائهما فإنه يكون مكلفًا ويطالب بالأداء، ومن لم يكن مدركًا لذلك فإنه يكون غير مكلف وليس عليه صيام ولا صلاة ولا فدية".