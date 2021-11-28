وفد من الأهلى يقدم العزاء فى وفاة المستشار جلال إبراهيم بنادى الزمالك

حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وخالد مرتجي أمين الصندوق وطارق قنديل عضو المجلس، على حضور عزاء المستشار جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس النادى.

وحرص المستشار مرتضى منصور على تلقى واجب العزاء في سرادق العزاء برفقة المستشار أحمد جلال إبراهيم وأعضاء المجلس، ويقام عزاء المستشار جلال إبراهيم فى ممر الملك فاروق بمقر القلعة البيضاء.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المستشار جلال إبراهيم كان من أعظم الرجال وأحد رموز النادى الكبار الذى أفنى عمره فى خدمة القلعة البيضاء وتقلد جميع المناصب بدايه من عضو مجلس ثم نائبا للرئيس ورئيسا.

وأكد رئيس الزمالك أن جلال إبراهيم هو واحد من أصدق الرجال وأخلصهم افني عمرة بالكامل في خدمة نادي الزمالك.

وتوفى جلال إبراهيم، فى الساعات الأولى من الجمعة الماضية، وعمل الراحل بسلك القضاء كمستشار وتولى منصب رئيس محكمة الجنايات، تولى رئاسة الزمالك في الفترة من 1992 إلى 1996، وتولى رئاسة النادي للمرة الثانية عام 2010 حتى 2011، بعد الحكم ببطلان نتيجة الانتخابات التي أقيمت في مايو 2009 والتي فاز وقتها برئاسة النادي ممدوح عباس.