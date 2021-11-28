/663448/حفاظا-علي-الحقوق-إزالة-63-قفص-سمكي-مخالف-بنهر-النيل-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية وإزالة كافة الأقفاص السمكية المخالفة والحفاظ على نهر النيل من التلوث، بالإضافة إلى تطهير مآخذ محطات مياه الشرب للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على البيئة البحرية ومياه النيل من التلوث.

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة المهندس علي زيد بالتنسيق مع مسئولي حماية النيل وإدارة البيئة بديوان عام المحافظة بحملة مكبرة اسفرت عن تنفيذ عدد ٢٨ قرار إزالة باجمالى عدد ٦٣ قفص سمكى بمساحة إجمالية بلغت ٣٤٠٢ م٢ ولاية حماية النيل بداية من عزبة عبد المجيد وحتى عزبة القبطان.

حفاظا علي الحقوق.. إزالة 63 قفص سمكي مخالف بنهر النيل بالبحيرة

هذا وقد شدد المحافظ بالمرور الدوري المستمر لرصد أي مخالفات أو تعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف، والعمل على إزالتها في المهد حفاظا علي حق الدولة والشعب ولردع المخالفين.

فعالية مصرية روسية بمكتبه مصر العامة بدمنهور

على جانب أخر، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية الدور الذى تقوم به مكتبة مصر العامه بدمنهور فى إثراء الحركة الثقافية والفنية والفكرية وإحداث مزيد من التواصل بين رموز الأدب والفكر والثقافهي مشيراً الى عمق العلاقات التي تربط بين شعبي دولتي مصر وروسيا والتى تضرب بجذورها فى التاريخ وخاصة بعد اعلان عام 2021 عاما للتبادل الإنساني المصري الروسي الذي أطلقه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء القمة الروسية بمدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2018 .

وتفعيلا لهذا الإعلان وتحت رعاية اللواء المحافظ تُقـام بمكتبة مصر العامة بدمنهور فعالية مصرية روسية بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة بالاسكندرية بمناسبة مرور ٢٠٠ عام على ميلاد الأديب الروسي دوستويفسكي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ نوفمبر في تمام الساعة ١٢ ظهرا بمبنى المؤتمرات بحضور القنصل/بافيل كيديسوك - مدير المركز الثقافي الروسي بالاسكندرية .

وتتضمن الفعالية ندوة عن الأديب الروسي بعنوان " الأدب الروسي وتجلياته بين الأدبَيْ العربي والانجليزي" ، يحاضر فيها الدكتور محمد عبد الحميد خليفة - استاذ ورئيس قسم اللغة العربية كلية التربية جامعة دمنهور ، والدكتورة ابتسام محمد الشقرفي - أستاذ مساعد ورئيس قسم لغة انجليزية كلية التربية جامعة دمنهور .

واشار أحمد الهواش مدير المكتبة انه سيقام على هامش الفعالية معرض لوحات عن الأديب الروسي وعرض فيلم قصير عنه مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المتبعة .