/663449/إختفاء-طفل-بمركز-الفشن-جنوب-محافظة-بني-سويف

ما بين الحين والحين نجد اختفاء الأطفال ، مما يجعلنا نتسائل ، ما هي الأسباب ؟ ،هل هي أسباب أسرية ف المجتمع أم هي أسباب أخرى .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حادث اختفاء الطفل محمد ربيع الزيني من مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف منذ ١٠ أيام.

وأكد والد الطفل محمد ربيع الزيني في تصريح خاص لموقع دوت الخليج حيث قال : ابني اختفى دون أسباب واضحة ولا توجد اي مشاكل أو مشاحنات بيننا وبين اي احد ، مضيفا أنه قام بعمل محضر رسمي في مركز شرطة الفشن وان قوات الشرطة بتعمل إللى عليها ولكن دون نتيجة حتى اللحظة ، موضحا ان ابنه محمد ابن ال١٤ عام في الصف الثاني الإعدادي ، قد خرج من منزلة يوم ١٦/١١/٢٠٢١ في تمام الساعة ١١.٥ ص ، كان في ذهابة للمدرسة ومنذ ذلك الحين لم يظهر له اي أثر أو معلومة حتى اللحظة .

إختفاء طفل بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف

وعند سؤاله ان ابنه يمتلك هاتف محمول من عدمه فصرح بعدم امتلاكه موبايل خاص به ، وفي مناقشته بأن ابنه محمد قد يكون ذهب للعمل مع أحد أقاربه في محافظة أخرى فردد بأن ذلك غير جائز مرددا " نفسي ابني يرجعلي ".