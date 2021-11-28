«جثة متفحمة».. العثور على جثة شاب صعقاُ بالكهرباء بالضبعة

/663443/جثة-متفحمة-العثور-على-جثة شاب-صعقا-بالكهرباء-بالضبعة

شهدت منطقة الدائرة الخضراء في مدينة الضبعة، اليوم الأحد، وفاة شخص صعقاُ بالكهرباء، وعثر على جثته متفحمة، داخل كشك كهرباء، وجار مناظرة ومعاينة الجثة، وعلى الفور تم نقل إلي مستشفي، وانتقال وفحص مكان الواقعة لرجال المباحث لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة شخص صعقاُ بالكهرباء وعثر على جثته متفحمة داخل كشك كهرباء

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق الإسعاف، إخطارا من شخص مرتاح عبد الفتاح باتل، يفيد بوجود جثة هامدة داخل كشك كهرباء بالدائرة الخضراء بمدينة الضبعة، وعلى الفور تم إخطار شركة الكهرباء قطاع الساحل الشمالي، والأجهزة الأمنية، ومجلس المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو فصل التيار الكهربائي، وانتقلت الأجهزة الأمنية المعنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة متفحمة آثر صعق كهربائي، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مستشفى الضبعة المركزي، بعد انتهاء المعاينة الأولية.

بطاقة شخصية

وأتضح من الأنتقال والفحص وجود بطاقة شخصية في ملابس الجثة باسم بدر عبدالعزيز خير عبد الجواد " 41 سنة " من قرية جلال في مركز الضبعة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإجراء التحريات الأولية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيقات في ظروف وملابسات الحادث.

وفي سياق آخر اليوم أمرت نيابة العامة بحلوان، بإخلاء سبيل 3 متهمين بينهم سيدة بتهمة خطف شخص واحتجازه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، بعد تهديده بفضحهم بفيديوهات مخلة لابنتهم.

التحريات الأولية

وأوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن هذا شخص أقام علاقة جنسية مع الفتاة وصوّرها في أوضاع مخلة، وبعد ذلك طلب من زوجة أبيها، إقامة علاقة جنسية معها وابتزها وهددها بفضح العائلة بالفيديوهات ولما لم تمتثل لطلباته ونشر الفيديوهات، وعلى الفور توجهت وأخبرت زوجة الأب والد الفتاة وقال لها مش هسيبك في حالك، وخططا معًا لاستدراج الشاب واختطافه واستعانا بسائق «توكتوك»، واصطحبا الشاب إلى مكان ناءٍ وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وتصويره عاريًا لكفِّه عن التهديدات بفضح العائلة الفتاة.

إجباره على توقيع إيصالات أمانة

والجدير بالذكر أن بعد إطلاق سراح الشاب المتهم، توجه الشاب إلي قسم شرطة التبين ووعلى الفور حرر محضرا بالواقعة، يتهم فيه والد الفتاة وزوجته وصديقهما باستدراجه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، تم تحرير محضر بالواقعة، والقبض على المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق، التي استمعت إلى أقوال طرفي المشكلة، وبعد ذلك أمرت بإخلاء سبيلهم جميعا بعد تصالحهم.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة التبين، إخطارا من م. أ، 35 سنة، يفيد فيه بقيام 3 أشخاص بخطفه وتصويره عاريا وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه، وكشفت التحريات الأولية إلى تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.

المتهمون

واعترفا المتهمون أمام رجال المباحث أن الضحية أقام علاقة جنسية مع ابنة أحدهم، ومحاولة ابتزاز زوجة أبيها، بفضح العلاقة لعمل علاقة جنسية معها هي الأخرى.