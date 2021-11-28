/663447/النائب-ضياء-الدين-داود-لـ-تحيا-مصر-عدم-حضور-وزير-التعليم-أزعجنا-بمناقشات-منهج-رابعة-إبتدائى

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: أمل زكريا قطب، مي محمد رشدي غيث، أحمد الطحاوي، سارة النحاس، ولاء التمامي، سيد سلطان، محمد سعد الصمودي، ولاء عبدالفتاح، سناء برغش، إيهاب الطماوى، محمد عبدالرحمن راضي، زكريا حسان، نشوى رائف، صفاء جابر، لطفي شحاته، طارق الطويل، سعودي عبدالرحمن، سامى نصر الله، أمل سلامة، يونس عبدالرازق فرج، إيفلين متى، دعاء عريبي، فريدي البياضي، محمد سليمان، وعادل عامر، بشأن صعوبة مناهج التدريس في جميع المواد بالصف الرابع الابتدائي، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعديلها لبعض مناهج مرحلة التعليم الأساسي مثل الصف الرابع الابتدائي، وشكوى أولياء الأمور والمدرسين من المناهج التعليمية الجديدة للمرحلة الابتدائية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب ضياء الدين داود بشأن منهج رابعة ابتدائي منهج تعليم رابعة ابتدائي أكد النائب ضياء الدين داود، أن أزمة المناهج جاءت بسبب عدم وجود تنسيق مسبق بين الوزارة ومجلس النواب لدراسة امكانية تطبيق هذه المناهج من اليات التدريس، فضلا عن استعداد المدرسين والمدارس وكثافة الفصول واستعداد الأسر وكيفية التعامل مع هذه المناهج المتطورة فى ظل التعليم الالكتروني وانتشار جائحة كورونا. منهج الصف الرابع االابتدائي وأضاف ضياء الدين داود، أن اللجنة انتهت إلي استدعاء الوزير بصحبة الخبراء الذين وضعو هذه المناهج للبحث عن حل الأزمة الراهنة، ومناقشة عدم سداد المصروفات الدراسية وربطها بعدم تسلم الكتب بالمخالفة للمادة 19 من الدستور خاصة مع وجود 3 مليون أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة، موضحا أن البرلمان يتسخدم سلطته الرقابية فى استدعاء الوزراء للمجلسن ومحاولة التوصل لحل الأزمة من خلال تخفيف المناهج وتعيين معلمين مدربين علي سداد المصاريف للأسر غير القادرة من الموازنة العامة للدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب ضياء الدين داود لـ دوت الخليج: عدم حضور وزير التعليم أزعجنا بمناقشات منهج رابعة إبتدائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.