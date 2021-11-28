/663451/إصابة-النائب-أحمد-فتحي-وكيل-تضامن-النواب-بفيروس-كورونا-المستجد

أعلن النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوى الاعاقة، إصابة النائب أحمد فتحى، وكيل اللجنة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بفيروس كورونا، داعيا الله أن يعجل بشفائه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اصابة احمد فتحي بفيروس كورونا اصابة احمد فتحي بفيروس كورونا هذا وتقدم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التعازي والمواساة للزميل محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في وفاة نجلته التي وافتها المنية اليوم. داعين الله أن يتقبلها قبولا حسنا.

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