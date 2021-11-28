/663453/العامري-فاروق-ومرتجي-وقنديل-من-عزاء-جلال-إبراهيم-بالزمالك

حرص العامري فاتروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وطارق قنديل عضو مجلس الإدارة فوق السن بالقلعة الحمراء، على تقديم المواساة والعزاء، في المستشار الراحل جلال إبراهيم رئيس الزمالك السابق.

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