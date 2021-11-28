جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الأحد، الأعمال الجارية لتطوير المنطقة المحيطة بموقع العمارات السكنية المخصصة لمتضررى السيول بحى السلام بمنطقة العلاقى جنوب شرق أسوان.
وأضاف المحافظ، أنه تم تجهيز 504 وحدات سكنية على غرار حى الأسمرات بالأثاثات والمفروشات والأجهزة المنزلية لاستقبال الأسر المتضررة من السيول مجانًا لتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.
وشدد المحافظ، على ضرورة الإسراع فى إنهاء أعمال الرصف فى الشوارع الخارجية والداخلية بحى السلام مع تكثيف المسطحات الخضراء والتشجير، وهو الذى يتوازى مع دعم خطوط وشبكات مياه الشرب والكهرباء لتوفير احتياجات الأسر منها.
وكشف المحافظ، أنه تم التنسيق مع وزارة الثقافة لدعم حى السلام بالقوافل الثقافية مع إنشاء مكتبة، وهو الذى تزامن مع قيام وزارة التموين بفتح منافذ للشركة المصرية من أجل طرح السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تصل لنسبة 50 %، لافتًا إلى أن ذلك يتواكب مع صرف المقررات وفروق النقاط لأصحاب البطاقات التموينية للتيسير على المواطنين من أعباء الانتقال إلى ومن الحى لمدينة أسوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان: استكمال إجراءات تسكين الأسر المتضررة من السيول بمساكن الإيواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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