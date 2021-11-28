محافظ أسوان: استكمال إجراءات تسكين الأسر المتضررة من السيول بمساكن الإيواء

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسوان أشرف عطية، إنه سيتم استكمال إجراءات تسكين الأسر المتضررة من السيول بعد حصرها وتنفيذ أعمال المعاينة على الطبيعة للتأكد من استحقاقها للتسكين فى الوحدات السكنية الجاهزة التى خصصتها المحافظة لإيواء المتضررين من السيول.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الأحد، الأعمال الجارية لتطوير المنطقة المحيطة بموقع العمارات السكنية المخصصة لمتضررى السيول بحى السلام بمنطقة العلاقى جنوب شرق أسوان.

وأضاف المحافظ، أنه تم تجهيز 504 وحدات سكنية على غرار حى الأسمرات بالأثاثات والمفروشات والأجهزة المنزلية لاستقبال الأسر المتضررة من السيول مجانًا لتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.

وشدد المحافظ، على ضرورة الإسراع فى إنهاء أعمال الرصف فى الشوارع الخارجية والداخلية بحى السلام مع تكثيف المسطحات الخضراء والتشجير، وهو الذى يتوازى مع دعم خطوط وشبكات مياه الشرب والكهرباء لتوفير احتياجات الأسر منها.

وكشف المحافظ، أنه تم التنسيق مع وزارة الثقافة لدعم حى السلام بالقوافل الثقافية مع إنشاء مكتبة، وهو الذى تزامن مع قيام وزارة التموين بفتح منافذ للشركة المصرية من أجل طرح السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تصل لنسبة 50 %، لافتًا إلى أن ذلك يتواكب مع صرف المقررات وفروق النقاط لأصحاب البطاقات التموينية للتيسير على المواطنين من أعباء الانتقال إلى ومن الحى لمدينة أسوان.