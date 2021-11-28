جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة السكك الحديدية البدء فى تنفيذ تركيب بوابات إلكترونية بمداخل المحطات لإحكام السيطرة على إيرادات التذاكر ومنع استقلال القطارات بدون شراء تذاكر الركوب، أسوة بما يحدث فى محطات مترو الأنفاق من إحكام السيطرة على المداخل والمخارج.





وأشارت هيئة السكك الحديدية فى وقت سابق، إلى البدء فى أعمال تنفيذ البنية الأساسية السابقة لتركيب البوابات فى محطة الجيزة، على أن تليها محطة القاهرة من أجل تركيب بوابات الدخول والخروج الإلكترونية بها. ولفتت إلى أن المرحلة الأولى تشمل 4 محطات تضم الجيزة والقاهرة وسيدى جابر والإسكندرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء تركيب البوابات الإلكترونية فى محطة مصر «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.