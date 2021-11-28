مصر تترأس جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقى حول تداعيات تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - ترأس السفير محمد عمر جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقى حول موضوع تداعيات تغير المناخ على حالة السلم والأمن فى القارة، وذلك فى إطار برنامج الرئاسة المصرية للمجلس خلال الشهر الجارى.





وذكرت سفارة مصر بأديس أبابا، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن مندوب مصر أكد خلال الجلسة على تزايد وطأة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن المائى والغذائى فى دول القارة الإفريقية، بالرغم من محدودية الإسهام الإفريقى فى تلك الأزمة عالميا، بما يقوض من جهود التنمية المستدامة فى القارة، ويضاعف من التهديدات الأمنية التى تتعرض لها دولها فى ظل دفع المجتمعات الهشة للنزوح والتنافس على الموارد الطبيعية.

كما شدد السفير المصرى على أهمية تضمين التهديدات الناتجة عن تغير المناخ فى جهود الإنذار المبكر وفى جهود إعادة الإعمار وحفظ وبناء السلام، وتبادل المعلومات والبيانات بين الدول للحد من تهديدات التغير المناخى.

وأشار إلى محورية الدفع بأولويات القارة فيما يتعلق بدعم جهود التكيف وتوفير التمويل اللازم للدول وفقا للالتزامات الدولية فى هذا الشأن، خاصة مع استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ فى شرم الشيخ فى عام 2022.