متحدث الوزراء يكشف موعد حصول الأطفال على لقاح فايزر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، استعرض آخر التطورات المتعلقة بالمتحور الجديد للفيروس الذى تم رصده فى عدة دول إفريقية، لافتًا إلى أن مصر كانت سباقة وأعلنت وقف الطيران مع جنوب إفريقيا، كما تم اتخاذ قرارات بدأ تطبيقها فى المطارات المصرية.





وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مصر ستستمر فى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من متحور كورونا الجديد.

وأوضح أن الاجتماع شهد الموافقة على النزول بسن تلقى اللقاح حتى 12 عامًا، مؤكدًا أنه اعتبارا من الأسبوع الأول لشهر ديسمبر سيتم البدء فى تسجيل الأطفال من عمر 12 إلى 15 عامًا للحصول على لقاح كورونا، لافتًا إلى أن الأطفال سيحصلون على لقاح فايزر بنسبة جرعة واحدة وليس جرعتين مثل البالغين.

وعن الجرعة الثالثة المعززة قال متحدث الوزراء، إنه سيتم التسجيل للحصول عليها بداية من 1 ديسمبر، وستكون مخصصة للأطقم الطبية وعددهم مليون و100 ألف وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية وكبار السن وهم حوالى 3 مليون مواطن.

وأكد أن يتم تطعيم حوالى نصف مليون شخص يوميًا، مضيفًا: "اللقاحات متوافرة، ومشكلة عدم توافر اللقاحات أصبحت من الماضى".