اشتراطات تأشيرات العمرة للقادمين من مصر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى اشتراطات تأشيرات العمرة للقادمين من مصر:- يذكر أن وزارة الداخلية السعودية، أعلنت أمس السبت، السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة اعتبارًا من يوم السبت القادم، مع تطبيق إجراءات الحجر الصحى المؤسسى عليهم لمدة 3 أيام.

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