البيئة: انخفاض جودة الهواء وتركيز الملوثات على القاهرة اليوم وغدا

اعلنت وزارة البيئة انه استناداً إلى بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية والتي أوضحت انخفاض في مستوى جودة الهواء بدءاً من صباح اليوم نتيجة الاستقرار الشديد فى الأحوال الجوية والذى تسبب فى تركيز الملوثات من المصادر المختلفة.

وأوضحت البيئة في بيان لها مساء اليوم، ان منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة اشارت الى أن العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يومي 28 و 29 نوفمبر الجارى ، وذلك نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون مع إنخفاض مستوى التهوية الرأسية مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها ستقوم بتكثيف حملات التفتيش على مصادر التلوث المختلفة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.مشددة على الكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى وخاصة الواقعة جنوب القاهرة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية الغير مواتية والتى تساعد على تركيز الملوثات.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء ،كما تناشد الوزارة السادة المواطنين على عدم التردد فى الإبلاغ عن أى مصدر للتلوث وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.