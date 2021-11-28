المصري يخسر من ريفرز يونايتد النيجرى 2/1 بذهاب ملحق دور الـ16 بالكونفدرالية

خسر فريق المصري البورسعيدي من ريفرز يونايتد النيجرى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد أنيمبا بمدينة أبا النيجيرية، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة.
وتقدم فريق ريفرز يونايتد، قبل أن يتعادل المصري فى الدقيقة 26 عن طريق محمد عنتر بعرضية من ايزي ايميكا، فيما استقبلت شباك المصري الهدف الثاني في الدقيقة 34 من أصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بتأخر المصري بنتيجة 2 / 1.
واستمر الوضع على نفس النتيجة في الشوط الثاني دون تعديل رغم التغييرات التي أجراها معين الشعباني المدير الفني للفريق البورسعيدي، لينتهي اللقاء بفوز ريفرز بهدفين لهدف.
وأقيمت المباراة وسط حضور جماهيري، حيث يتسع ستاد إنييمبا، وهو من العشب الصناعي، لحضور 25 ألف متفرج.
وأدار اللقاء، طاقم تحكيم من النيجر، ويتكون من حكم الساحة محمد علي موسى، بمعاونة المساعدين عبد العزيز يعقوب ومامادو يحيى جادو، والحكم الرابع موسى أمادو.
وبلغ المصري البورسعيدي، بلغ دور الـ 32 الإضافي، على حساب سلطات الموارد الأوغندي بعدما تعادل سلبياً في مباراة الذهاب وفاز بهدف دون رد في لقاء العودة ، ووصل المصري إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية عام 2018، قبل أن يودع المسابقة أمام فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يعود للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم بعدما غاب عن المشاركة خلال الموسم الماضي.
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