الزمالك يهزم سبورتنج فى الجولة الـ 17 بدورى محترفى اليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على سبورتنج بنتيجة 35:32 فى إطار الجولة السابعة عشر لدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2021/2022.

فيما تقام غدا الاثنين الجولة الـ 18 بمواجهات بين كل من: أصحاب الجياد مع أكتوبر والأوليمبى مع البنك الأهلى وهليوبوليس مع المعادى والشمس مع الأهلى والحوار مع الزهور وستاد المنصورة مع الطيران و سبورتنج مع الجزيرة و سموحة مع الزمالك .

وبدأ موسم الرجال ومرتبط كرة اليد فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

من جهته قال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد لـ"اليوم السابع"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.