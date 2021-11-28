ملخص وأهداف مباراة مان سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

خطف فريق مانشستر سيتي فوزا مهما من وست هام يونايتد بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، وسط تساقط الثلوج على ملعب المباراة.

الهدف الأول جاء عبر الدولي الألماني إلكاي جوندوجان عند الدقيقة 33 ، قبل أن يعزز البرازيلي فيرناندينيو الفوز بهدف ثان في الدقيقة 90.

وازدادت المباراة إثارة في الوقت الأخير، فبعد هدف فيرناندينيو، سجل مانويل لانزيني لاعب وست هام هدف فريقه الأول والوحيد في الدقيقة 94، ليطلق بعدها الحكم صافرة انتهاء اللقاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام: حراسة المرمى: إيدرسون/ الدفاع: كايل ووكر وروبين دياز وإيمريك لابورت وجواو كانسيلو/ الوسط: رودري وإلكاي جوندوجان وبيرناردو سيلفا/ الهجوم: رياض محرز وجابريل خيسوس ورحيم ستيرلينج.

و بهذه النتيجة يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 29 نقطة، بفارق الأهداف مع تشيلسي المتصدر، بينما يحل وست هام في المركز الرابع بـ23 نقطة.