العامري فاروق ومرتجي وقنديل من عزاء جلال إبراهيم بالزمالك «صور»

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حرص العامري فاتروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وطارق قنديل عضو مجلس الإدارة فوق السن بالقلعة الحمراء، على تقديم المواساة والعزاء، في المستشار الراحل جلال إبراهيم رئيس الزمالك السابق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقام العزاء حالياً في نادي الزمالك بشارع الملك فاروق بوابة جامعة الدول العربية.

الأهلي يشكر الزمالك.. ووفد رسمي يقدم العزاء في وفاة المستشار جلال إبراهيم

يتقدم النادي الأهلي بخالص الشكر والتقدير إلى نادي الزمالك، على تهنئته الرقيقة بمناسبة اختيار مجلس إدارة جديد للأهلي، في الانتخابات التي جرت أمس.

وقرر المجلس تشكيل وفد يترأسه كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، لحضور مراسم عزاء المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق، نيابة عن الكابتن محمود الخطيب، الذي يعاني من نزلة برد.

مرتضي منصور يعلن موعد عزاء الراحل المستشار جلال ابراهيم رئيس الزمالك الأسبق

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موعد إقامة عزاء الراحل جلال إبراهيم، رئيس القلعة البيضاء السابق.

وكتب مرتضي منصور رئبس نادي الزمالك عبر سحابة الشخصي”فيس بوك”:”يقام اليوم الأحد 28 نوفمبر عقب صلاة المغرب سرادق العزاء في شارع الملك فاروق داخل نادي الزمالك للمرحوم معالي المستشار جلال ابراهيم رئيس النادي الاسبق ووالد سيادة المستشار احمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك وسيادة المستشار نادر جلال المحام العام الاول .

لجنة التظلمات تتخذ قرار حول رفع العقوبة عن شيكابالا

أتخذت لجنة التظلمات قرار حول عقوبة محمود عبد الرازاق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، الذي تم إيقافه 8 مباريات منذ نهاية الموسم الماضي.

ورفضت لجنة التظلمات تخفيف العقوبة بعدما مر منها 6 مباريات بعد طلب مسئولوا الزمالك بالاكتفاء بهم، وتمسكوا بـ8 لقائات كما هي، وكان قدم الزمالك تظلم حول ذلك.

ويتبقى لشيكابالا مبارتين ليعود للملاعب مرة اخرى للمشاركة مع الفارس الأبيض بشكل رسمي، وكان فقد الزمالك خدمات قائده منذ بداية الموسم الحالي مما أثر على الفريق بالسلب نظراً لقدراته المميزة في صناعة اللعب.