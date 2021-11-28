/663457/تسبب-في-غرق-المواطنين--نائب-التنسيقية-ينجح-فى-انارة-طريق-الموت

اعلن الدكتور خالد بدوي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، موافقة وزارة التنمية المحلية علي طلب الإحاطة لإنارة طريق كفر أبو الديب - كفر صقر بمحافظة الشرقية.

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وقال نائب التنسيقية في تصريحات صحفية اليوم ، إن ذلك الطريق يقع علي بحر مويس ، وكان يتسبب الظلام في وقوع حوادث عديدة وتعرض المواطنين للغرق بسبب الظلام الدامس ، الذي كام يعيق رؤية المارة واصحاب المركبات .

نائب التنسيقية ينجح فى انارة طريق "الموت"

واكد " بدوي " أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولي من بتركيب الأعمدة والكشافات علي ان يتم استكمال انارة الطريق في باقي المراحل تباعا ، مشيدا بتعاون الحكومة مع النواب وحرصها علي حل مشاكل المواطنين .

وأشار النائب الي أن المواطنين كانوا يطلقون علي ذلك الطريق اسم طريق الموت ، بسبب كثرة الحوادث التي تقع عليه ، لافتا الي انه سيسعي خلال الفترة المقبلة لانارة كافة الطرق التي تسبب مشاكل للمواطنين في دائرة الابراهيمية .