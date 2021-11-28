/663457/تسبب-في-غرق-المواطنين--نائب-التنسيقية-ينجح-فى-انارة-طريق-الموت
اعلن الدكتور خالد بدوي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، موافقة وزارة التنمية المحلية علي طلب الإحاطة لإنارة طريق كفر أبو الديب - كفر صقر بمحافظة الشرقية.
دوت الخليج
وقال نائب التنسيقية في تصريحات صحفية اليوم ، إن ذلك الطريق يقع علي بحر مويس ، وكان يتسبب الظلام في وقوع حوادث عديدة وتعرض المواطنين للغرق بسبب الظلام الدامس ، الذي كام يعيق رؤية المارة واصحاب المركبات .
نائب التنسيقية ينجح فى انارة طريق "الموت"
واكد " بدوي " أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولي من بتركيب الأعمدة والكشافات علي ان يتم استكمال انارة الطريق في باقي المراحل تباعا ، مشيدا بتعاون الحكومة مع النواب وحرصها علي حل مشاكل المواطنين .
وأشار النائب الي أن المواطنين كانوا يطلقون علي ذلك الطريق اسم طريق الموت ، بسبب كثرة الحوادث التي تقع عليه ، لافتا الي انه سيسعي خلال الفترة المقبلة لانارة كافة الطرق التي تسبب مشاكل للمواطنين في دائرة الابراهيمية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسبب في غرق المواطنين .. نائب التنسيقية ينجح فى انارة طريق "الموت" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.