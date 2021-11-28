/663461/الدوري-الإنجليزي-مانشستر-يونايتد-يقتنص-نقطة-ثمينة-أمام-تشيلسي

تعادل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة رقم 13 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت قمة الجولة هي الاهتمام الكبير للمشجعين والمتابعين، خاصة أنها المباراة الأولى للمدرب المؤقت مايكل كاريك في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد رحيل المدرب السابق اولي جونار سولشاير.

وسيطر تشيلسي على مجريات اللقاء، ولكن لم يتمكن من تحقيق الفوز وذلك بسبب الصلابة الدفاعية للشياطين الحمر.

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط سيطرة مستمرة من لاعبي تشيسي ولكن دون تسجيل أي أهداف، ولجأ مانشستر يونايتد للدفاع للخروج بالنتيجة السلبية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني فاجئ مانشستر يونايتد أصحاب الأرض، وسجل جادون سانشو الهدف الأول للشياطين الحمر بعد خطأ كارثي من جورجينيو لاعب خط وسط تشيلسي.

وحصل فريق تشيلسي على ركلة جزاء لصالح تياجو سيلفا، وحولها جورجينيو داخل الشباك معلنا عن التعادل المستحق.

واستمر ضغط فريق تشيلسي من أجل إحراز الهدف الثاني ولكن ظلت المباراة متكافئة بين الفريقين لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 13.. قمة تشيلسي ومان يونايتد

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا كبيرا، على حساب ساوثهامبتون برباعية نظيفية، وأقيمت المباراة على ملعب أنفيلد، وأحرز أهداف الريدز كلا من، تياجو ألكانتارا، ودييجو جوتا "هدفين"، وفيرجيل فان دايك.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح خلال أحداث البماراة بالكامل، وتمكن من صناعة الهدف الثاني بطريقة جميلة للمتألق دييجو جوتا والذي حولها بسهولة داخل المرمى.

1-تشيلسي - 29 نقطة

2-ليفربول - 28 نقطة

3-مانشستر سيتي - 26 نقطة

4-وست هام - 23 نقطة

5-أرسنال - 23 نقطة.

6-وولفرهامبتون – 20 نقطة

7 – توتنهام هوتسبير – 19 نقطة

8 – برايتون – 18 نقطة

9 – مانشستر يونايتد – 17 نقطة

10 – كريستال بالاس – 16 نقطة

11 – أستون فيلا – 16 نقطة

12 – إيفرتون – 15 نقطة

13 – ليستر سيتي – 15 نقطة

14 – ساوثهامبتون – 14 نقطة

15 – برينتفورد – 13 نقطة

16 – واتفورد – 13 نقطة

17 – ليدز يونايتد – 12 نقطة

18 – بيرنلي – 9 نقاط

19 – نورويتش سيتي – 9 نقاط

20 – نيوكاسل يونايتد – 6 نقاط