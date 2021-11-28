جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الأحد، لرئيس هيئة قضايا الدولة، والوفد المرافق من قيادات هيئة قضايا الدولة بالقاهرة والإسكندرية، وذلك على هامش الدورة التدريبية التى تنظمها المحافظة بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة بعنوان "تنمية مهارات العاملين بالإدارات القانونية بالجهات التابعة للمحافظة" بمركز الإسكندرية للتدريب.
وأضاف رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه تم عقد تلك الدورات التدريبية فى 5 محافظات أخرى، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الدورات هى رفع كفاءة زملائنا فى الإدارات القانونية.
ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة حريصة بشكل مستمر على رفع كفاءة العنصر البشرى وقدرات العاملين وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة فى المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة، فى ضوء التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030".
ورحب المحافظ بمستشارى هيئة قضايا الدولة بمبنى الديوان العام، وأشاد بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة لإقامة هذه الدورة المميزة التى تهدف إلى صقل مهارات العاملين فى الإدارات القانونية بالمحافظة والأحياء مما سيكون له مردود جيداً فى رفع كفاءة العمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس قضايا الدولة: عقد دورات لتنمية مهارات العاملين بالإدارات القانونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.