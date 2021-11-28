رئيس قضايا الدولة: عقد دورات لتنمية مهارات العاملين بالإدارات القانونية

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة، أن تدشين دورة تنمية مهارات العاملين بالإدارات القانونية بالإسكندرية، يأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الأحد، لرئيس هيئة قضايا الدولة، والوفد المرافق من قيادات هيئة قضايا الدولة بالقاهرة والإسكندرية، وذلك على هامش الدورة التدريبية التى تنظمها المحافظة بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة بعنوان "تنمية مهارات العاملين بالإدارات القانونية بالجهات التابعة للمحافظة" بمركز الإسكندرية للتدريب.

وأضاف رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه تم عقد تلك الدورات التدريبية فى 5 محافظات أخرى، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الدورات هى رفع كفاءة زملائنا فى الإدارات القانونية.

ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة حريصة بشكل مستمر على رفع كفاءة العنصر البشرى وقدرات العاملين وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة فى المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة، فى ضوء التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030".

ورحب المحافظ بمستشارى هيئة قضايا الدولة بمبنى الديوان العام، وأشاد بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة لإقامة هذه الدورة المميزة التى تهدف إلى صقل مهارات العاملين فى الإدارات القانونية بالمحافظة والأحياء مما سيكون له مردود جيداً فى رفع كفاءة العمل.