أطلق العنان لإبداعك.. منتدى شباب العالم يعرض فيديو ترويجيا جديدا

جدة - نرمين السيد - وعلقت الصفحة على الفيديو: "أطلق العنان لإبداعك من أجل غد أفضل.. انضم إلينا فى الحرية والمشاركة فى الأنشطة من أجل مستقبل أفضل".
وأكد المنتدى فى بيان رسمى، فى وقت سابق، فتح باب التسجيل بالمنتدى وحضور الفعاليات من مصر وكل دول العالم، للنسخة الرابعة من المنتدى.
وسيتم عقد المنتدى فى شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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