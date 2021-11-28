سفير مصر بجنوب إفريقيا: لا عالقين لدينا ونعمل على تسهيل العودة للوطن

جدة - نرمين السيد - قال السفير أحمد الفاضلى، سفير مصر بجنوب إفريقيا، إنه لا يوجد عالقين فى جنوب إفريقيا مطلقًا، وأن كل من يريد العودة إلى أرض الوطن، فإن الخطوط الجوية متاحة ولا يوجد إغلاق كما كان فى بداية الجائحة، عندما أغلقت المطارات، وتابع:"معندناش عالقين".





وأضاف الفاضلى خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم، أن السفارة خصصت خط 0027763880808، لتلقى اتصالات المصريين ممن يواجهون عوائق فى العودة إلى أرض الوطن والعمل على حلها. وأكد الفاضلى أن الدولة المصرية تُقدم كل الدعم إلى أبنائها فى الخارج، ولا تتوانى فى تذليل العقبات كافة والعمل على حل مشاكلهم.

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