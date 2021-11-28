الحكومة: الوثائق الورقية ستصبح من الماضى بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية سيشهد نقلة فى آليات العمل داخل دولاب الدولة، مؤكدًا أن الاعتماد على الوثائق الورقية سيصبح من الماضى فجميع الوثائق ستكون إلكترونية.





وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المرحلة التجريبية لنقل المواظفين ستبدأ فى ديسمبر وخلال هذه المرحلة سترسل كل وزارة أطقم ممثلة لاختبار أنظمة الاتصالات والتطبيقات، ومخطط لهذه المرحلة 6 أشهر. وأوضح أنه خلال الشهر المقبل سيتم تخصيص الوحدات للموظفين إما بالحصول على إسكان الموظفين بمدينة بدر أو أحد الوحدات بالعاصمة الإدارية، وذلك وفق عدة معايير مثل "السن والحالة الاجتماعية وقرب السكن الحالى من شرق القاهرة"، وذلك لضمان الشفافية.

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