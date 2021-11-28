زيارة وفد من "فيفا" لبعثة منتخب مصر في قطر استعدادًا لكأس العرب

حرص وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على زيارة بعثة المنتخب الوطني بالعاصمة القطرية الدوحة على هامش تحضير الفراعنة للمشاركة في كأس العرب.
تم عقد اجتماع الوصول المخصص لشرح لوائح البطولة الفنية والتحكيمية والطبية، وحرص على حضور ذلك الاجتماع كل لاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، فيما عقد الجهاز الإداري بقيادة وائل جمعة مدير المنتخب اجتماعًا في الوقت نفسه مع وفد الفيفا للإطلاع على كل النواحي الإدارية والتنظيمية للبطولة.
وخاص منتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش أول تدريباته على الأراضى القطرية منذ قليل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر فى الفترة من 30 نوفمبر الجارى إلى 18 ديسمبر المقبل.
واختار البرتغالى كيروش 23 لاعبا فى قائمة الفراعنة استعدادا لبطولة كأس العرب، خلت من اللاعبين المحترفين.
وتتكون بطولة كأس العرب من 4 مجموعات، وتضم المجموعة الأولى منتخبات: قطر، العراق، عمان، البحرين ، وفيما تضم المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا.
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