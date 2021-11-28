تضامن النواب تعلن صابة النائب أحمد فتحى بكورونا

أعلن النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن، إصابة النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بفيروس كورونا، داعيا الله أن يعجل بشفائه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة عبد الهادى القصبى، مساء اليوم لمناقشة 4 طلبات إحاطة، حيث ناقشت طلب إحاطة مقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تفعيل الفيزا كارت الموقوف لأهالى بندر ومركز ملوى محافظة المنيا، والموافقة على منح جمعية المستقبل بقلندول - ملوى – المنيا، صفة النفع العام ومنحها أحى المشروعات مع وزارة التضامن الاجتماعى لخدمة الفقراء ونظافة وتجميل المدينة، وذلك بدعوة وزارة التضامن الاجتماعى".
لجنة التضامن الاجتماعى (3)
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