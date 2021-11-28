«محاكمة منهج رابعة إبتدائى بتعليم البرلمان »..النواب يعبرون عبر دوت الخليج عن استيائهم من عدم حضور طارق شوقى ..ويطالبون بحوار موسع مع الخبراء والوزير«فيديو صور»

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ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أمل زكريا قطب، مي محمد رشدي غيث، أحمد الطحاوي، سارة النحاس، ولاء التمامي، سيد سلطان، محمد سعد الصمودي، ولاء عبدالفتاح، سناء برغش، إيهاب الطماوى، محمد عبدالرحمن راضي، زكريا حسان، نشوى رائف، صفاء جابر، لطفي شحاته، طارق الطويل، سعودي عبدالرحمن، سامى نصر الله، أمل سلامة، يونس عبدالرازق فرج، إيفلين متى، دعاء عريبي، فريدي البياضي، محمد سليمان، وعادل عامر، بشأن صعوبة مناهج التدريس في جميع المواد بالصف الرابع الابتدائي، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعديلها لبعض مناهج مرحلة التعليم الأساسي مثل الصف الرابع الابتدائي، وشكوى أولياء الأمور والمدرسين من المناهج التعليمية الجديدة للمرحلة الابتدائية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة التعليم بشأن مناهج الصف الرابع الابتدائي

مناهج الصف الرابع الابتدائي

أكد النائب ضياء الدين داود، أن أزمة المناهج جاءت بسبب عدم وجود تنسيق مسبق بين الوزارة ومجلس النواب لدراسة امكانية تطبيق هذه المناهج من اليات التدريس، فضلا عن استعداد المدرسين والمدارس وكثافة الفصول واستعداد الأسر وكيفية التعامل مع هذه المناهج المتطورة فى ظل التعليم الالكتروني وانتشار جائحة كورونا.

وأضاف ضياء الدين داود، أن اللجنة انتهت إلي استدعاء الوزير بصحبة الخبراء الذين وضعو هذه المناهج للبحث عن حل الأزمة الراهنة، ومناقشة عدم سداد المصروفات الدراسية وربطها بعدم تسلم الكتب بالمخالفة للمادة 19 من الدستور خاصة مع وجود 3 مليون أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة، موضحا أن البرلمان يتسخدم سلطته الرقابية فى استدعاء الوزراء للمجلسن ومحاولة التوصل لحل الأزمة من خلال تخفيف المناهج وتعيين معلمين مدربين علي سداد المصاريف للأسر غير القادرة من الموازنة العامة للدولة.

وفي مستهل الاجتماع، سجل النائب فريدي البياضي، اعتراضه في مضبطة الجلسة على اعتذار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن عدم الحضور لسفره اليوم إلى فنلندا، وإرسال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير.

وقال "البياضي" من غير المقبول أن تتم مناقشة أمر في غاية الأهمية في غياب الوزير لاسيما أن سفره اليوم كان محدداً منذ عدة أشهر.

أزمة مناهج رابعة ابتدائي

وأوضح النائب خلال كلمته باجتماع اللجنة ، أنه مع التطوير و النقلة النوعية في المناهج وما نوجهه من انتقاد في طريقة التطبيق يهدف إلى تحقيق التطوير المستهدف وما يحدث من سوء تخطيط وسوء تطبيق اذا استمر سيؤدي إلى فشل في تحقيق الأهداف و إهدار للمال العام .

و أضاف البياضي ، قائلاً: يجب أن تعترف الوزارة أن كم الدروس غير منطقي بالنسبة للعام الدراسي المتاح، هذا إن اعتبرنا أن الطالب يقضي يوم دراسي كامل ، متسائلاً: هل لا يعلم الوزير أن كثافة الفصول في معظم المدارس من ١٠٠- ١٢٠ طالب و باقي المدارس تعمل بنظام الفترتين أو ٤ فترات مما يؤدي الى اختصار اليوم الدراسي لساعتين أو ثلاث ساعات ؟

وتابع البياضي قائلاً : لو كان الوزير لا يعلم ذلك فهذة كارثة، و لو كان يعلم فهذه كارثة أكبر، مضيفا: المشكلة أكبر من مشكلة رابعة ابتدائي ، مشكلة رابعة ما هي إلا عرض للمرض الأساسي، والمرض الأساسي هو سوء التخطيط و فساد الأولويات .

كما تساءل البياضي، قائلاً : هل الاولويات في صرف مليارات على أجهزة تابلت، و صرف مليارات على وجبات تغذية، وفي نفس الوقت لدينا عجز نوعي و عددي في أعداد المدرسين ؟ و لدينا ٣٦ ألف معلم في الشارع تم الاستغناء عنهم لعدم وجود ميزانية لتعيينهم و لدينا مدرسين يتقاضون ٢٠ جنيه فقط مقابل الحصة، و تقصير في تدريب المدرسين.

و قدم النائب مستنداُ يثبت بدأ أول تدريب للمدرسين بعد شهر من بداية العام الدراسي ، معلقاً هل يُعقل ذلك مع منهج يحتاج ٦ شهور على الاقل للتدريب عليه قبل تطبيقه؟

كما علّق "البياضي" على ارتفاع أسعار الكتب في المدارس الحكومية معترضاً على مداخلة السيد الوزير في أحد البرامج التليفزيونية عندما قال الوزير : "ان التعليم خدمة لابد من دفع ثمنها حتى تؤدى"، مستطردا: يبدو أن الوزير لم يقرأ المادة ١٩ من الدستور التي تنص على أن التعليم حق ( وليس سلعة) و تنص على التزام الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

و أكمل البياضي كلامه قائلاً : طريقة تطبيق المناهج تؤدي إلى اللجوء للدروس الخصوصية او الاعتماد على الاهالي في شرح المناهج و هذه ليست وظيفتهم .

مقترحات حل الأزمة الراهنة

و اختتم النائب طلب الاحاطة بتقديم مقترحات لحل الأزمة ، وتتمثل فيما يلي:

أولاً: حلول فورية تتمثل في توزيع المنهج على مدى زمني أطول، أي أن يدرّس على مدار فصلين دراسيين بدلًا من فصل واحد و ضرورة تعيين ال ٣٦ الف مدرس فورا و وضع برامج مكثفة لتريب المعلمين ، و حلول طويلة المدى تلتزم بها الحكومة و وزارة التربية و التعليم تتمثل في زيادة موازنة التربية و التعليم لنستطيع تطوير كل المنظومة و ليس جزء منها .

ثانيًا: إعادة النظر في طريقة اختيار الملتحقين بكليات التربية و التعليم و برامج تدريبهم و مرتباتهم بعد التعيين ،

وأيّد أغلبية نواب اللجنة رأي و طلبات النائب فريدي البياضي ، وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة نقل المشكلات والمقترحات والحلول للسيد الوزير، و استدعاء الوزير شخصياً بعد رجوعه من السفر، على أن يأتي بحلول أمام اللجنة.

وفيما يتعلق بأزمة ال ٣٦ الف معلم، أكدت اللجنه على إلزام وزارة المالية بتوفير الموازنة لتعيين ال ٣٦ ألف معلم.

وقال النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، أن منهج الصف الرابع يحتاح إلى ألية لتنفيذه، موضحا انه تم الحديث أثناء عقد الاجتماع عن عدد الساعات المعتمدة للمنهج ومدى تأهيل المدرسين إضافة إلى التنويه إلى أسعار الكتب أيضا.

ونوه النائب طارق الطويل أن منهج رابعة ابتدائي به أمور أعلى من مستوى تفكير الطالب، وبالتالي ليس مقبول ان يتم التجريب في اطفالنا حيث أن الية عمل الوزارة غير مؤهلة تماما للتطوير القائم به من حيث اعداد المناهج.

وتابع الطويل أن رأي الشارع وأولياء الأمور هو الأهم بشأن هذا الموضوع، منوها انه على الأقل يجب أن يكون هناك توصيات مرضية للشارع المصري وليس ابتزازه.

وأكد النائب عادل عامر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن صعوبة المنهج لا تتفق مع العمر السني للتلاميذ، اضافة الي عدم وجود نسبة وتناسب، لافتا إلى زيادة عدد وحدات الدروس من 20 وحدة الي 60 وحدات، والعلوم إلى 48 وحدة بدلا من 14 وحدة، مطالبة بمتابع اطر التعلم البصري منها والحسي والسمعي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المعلمين بهذه الصفوف الدراسية لم يتلقوا التعليم والتدريب الكافي لتدريس هذه المناهج، مطالبا بضرورة وضع خريطية تدريسية لأولياء الأمور لمساعدة ابنائهم فى المذاكرة، فضلا عن عدم مرعاة البنية التكنولوجية شباكت لا يوجد قناة للتدريب والتعريف بالمنهج الجديد منهج تراكمي تبعا للصفوف الدراسية.