«تفاصيل كاملة»..ماذا حدث فى مجلس النواب بعد لقاء وزير الدفاع؟

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المتحدث العسكرى للقوات المسلحة أعلن صباح الأحد عن الفريق أول ‏‎محمد زكى القائد العام‎‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أمس السبت ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، حيث تناول اللقاء إستعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب ‏والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى .‏

دوت الخليج

جلسة البرلمان اليوم شهدت على هامشها حديث موسع من الأعضاء لموقع دوت الخليج عن تفاصيل الإجتماع وما شهده من مصارحة ومكاشفة لما يتم من جانب القوات المسلحة بملفات الأمن القومى، في الوقت الذى رأس المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، حيث يشارك المستشار حنفى جبالى بأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولى، حيث شهدت فى الانطلاقة إحالة عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين بشأن ضريبة الدمغة وتعديل التعريفة الجمركية، فى الوقت الذى وجه رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية على افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر.

نعى أحمد زيدان

الجلسة شهدت حالة من الحزن والاتشاح بالأسود من جانب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على رحسل النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، حيث عبر الأعضاء عن حزنهم وعزائهم فيه بجانب استعراض دوره البرلمانى والخدمى لأهل دائرته، فى الوقت الذى طالب البعض بضرورة أن يتم إطلاق اسمه على أحد شوارع محافظة القاهرة، ليؤكد وزير شئون المجلس النيابية بأنه سينقل هذا الأمر للحكومة وأنه ليس بكثير عليه، بينما أعلن رئيس الجلسة خلو المقعد وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لتصعيد الاحتياطى.

قانون الجامعات الأهلية

المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض بنود قانون الجمعيات الأهلية، حيث أنشاء مجلس بشأن الجامعات الأهلية وتشجيع الوزارات والهيئات على أنشاء الجامعات الأهلية، فى الوقت الذى تعرض مشروع القانون لانتقادات حيث الفصل بين مجلسى الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، أمر جيد، ولكن لابد أن يكون هناك رؤية كاملة للفصل بين نوعى الجامعات، لتحقيق الهدف المنشود من الجامعات الأهلية وهو تطوير التعليم وتقديم خدمة تعليمية جيدة مناسبة فى الأسعار.

التعريفة الجمركية

المجلس وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 508 لسنة 2021، بتعديل التعريفة الجمركية حيث أكد الأعضاء التقدير لأسباب تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بالقرار الجمهورى لتشجيع الصناعات المحلية وتوفير موارد إضافية للخزانة العامة للدولة حيث التعديلات تتضمن تعديل التعريفة الجمركية تشمل فرض ضريبة 10% على تليفونات شبكة المحمول بينما تم تخفيض الضريبة الجمركية على رؤوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط بفئة جمركية 2 % بدلا من 60 % باعتبارها من مستلزمات إنتاج لعدد من الصناعات وتتضمن خفض التعريفة الجمركية على الجرانيت مقطعا فقط بالنشر أو بغيره إلى 2%، وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية فى حيين أن التعريفة الجمركية على الجرانيت الجاهز ستكون 20%.

لجنة حقوق الإنسان

شهدت اللجنة حضور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، وأكيده اهتمام القيادة السياسية وتوجيهاته في شأن دعم للمبتكرين والنابغين، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق منصة للموهوبين قريباً..وذلك للنقاش حول ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأضاف حجازي، إن الوزارة تولي إهتمام كبير للنابغين في ظل التوجهات الرئاسة، قائلا: "مين هيحرك البلد لقدام غيرالقادرين على ذلك ويمتلكون المؤهلات اللازمة، لكن الأخطر والأهم هو اكتشاف هؤلاء الموهوبين" فى سياق متصل، وتعقيبا على تساولات أعضاء اللجنة حول دور الوزارة فى مواجهة "التنمر" بين الطلاب بعضهم البعض، أكد رضا حجازى، وجود برامج توعوية فى هذا الصدد، وأنه لا مانع من التوسع فيها.

لجنة الزراعة

أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من رئيس هيئة السلع التمونية، ورئيس مجلس إدارة مصنع سكر البنجر وقصب السكر ورئيس جمعية منتجى القصب ورئيس مجلس المحاصيل السكرية والبنك الزراعي المصري وممثل من وزارة المالية وخمسة من نواب اللجنة، لتحديد سعر عادل لتوريد محصول القصب بنجر السكر، على أن تعلن قرارها خلال خمسة عشر يومًا بعد تشكيلها، وذلك بعد مناقشات بحضور وزير الزراعة والتموين.

لجنة الخطة والموازنة

اللجنة وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة وقال أحمد السيد، ممثل وزارة المالية: "من المتوقع أن نحصل ما يقرب من 2.5 إلى 3 مليار جنيه نتيجة تطبيق هذا القانون، وفى القانون رقم 5 لسنة 2020 وهو ذات القانون، ما تم تحصيله هو 2.4 مليار جنيه".

لجنة الإعلام

اللجنة وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين وأكدت اللجنة أن فلسفة القانون تقوم على النهوض بالنقابة وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لمشتركيها، وضرورة إنشاء مركز استشارات فنية يهدف لرفع الذوق العام وكانت وزارتى المالية والعدل قد سجلت رفضهما عن طريق مندوبيها الذين حضرا الاجتماع المقترح المقدم من نقيب التشكيليين بشان تخصيص جزء من الغرامات المالية التي يتم تحصيلها لصالح الدولة وذالك لزيادة موارد النقابة وللمساهمة في تغطية جانب من نفقاتها وأكدت المالية والعدل أن هذا الأمر حق اصيل للدولة ولا يجوز لاي جهةٍ المطالبة به.

لجنة القوى العاملة

شهدت اللجنة مشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مؤكدا أن دولة ليبيا الشقيقة ستعود مرة أخرى لاستقدام العمالة المصرية، مضيفا: "هذه المرة نحاول تطبيق منظومة وآليات فى مسألة تصدير العمالة المصرية"، وردا على تساؤلات النواب: "طلبنا من الجانب الليبى أن يكون هناك ربط إلكترونى بيننا وبينهم، وأن يتم تدقيق خبرات العاملين لضمان قدرتهم على أداء العمل، ودورات تدريبية للعمال، ونعد مع شركات التأمين المصرية للتأمين عليهم فى عدة حالات، ومع نجاح هذه المنظومة سيتم تطبيقها فى أماكن أخرى".

فى سياق آخر، بشأن مشاكل تعرض بعض العمال للاستغناء عنهم من قبل بعض الشركات، قال محمد سعفان: "وزارة القوى العاملة تستجيب لأى عامل فى أى وقت، وهناك تنظيم نقابى للعاملين، وحتى الأماكن التى لا يكون فيها تنظيم نقابى يتم تشكيل تنظيم نقابى لهم، والمهم تكامل الأدوار بين كل الجهات المعنية، وبالشكل الذى يضمن حقوق العمال، ونحن نستهدف المصلحة العامة".

لجنة التضامن

أعلن النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن، إصابة النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بفيروس كورونا، داعيا الله أن يعجل بشفائه.

لجنة التعليم

- ناقشت اللجنة عدد من طلبات الإحاطة ضد وزير التربية و التعليم بشأن المناهج الجديدة و خاصةً مناهج الصف الرابع. وفي مستهل الاجتماع، سجل النائب فريدي البياضي، اعتراضه في مضبطة الجلسة على اعتذار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن عدم الحضور لسفره اليوم إلى فنلندا، وإرسال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير، حيث تم التوافق على ضرورة حضور وزير التربية والتعليم والنقاش بشكل موسع مع الخبراء الذين قانموا بوضع منهج سنة رابعة إبتدائى.