/663465/تشكيل-ريال-مدريد-لمواجهة-إشبيلية-بالدوري-الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، لفريق ريال مدريد الإسباني عن تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية بالجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويقود هجوم النادي الملكي، الثلاثي فينيسيوس جونيور، بجانب الفرنسي كريم بنزيما، ودفع أنشيلوتي بـ ماركو أسينسيو كأساسي بدلًا من رودريجو جوس ريال مدريد يدخل المباراة وهو يتواجد في المركز الأول بترتيب الليجا 30 نقطة، فيما يتواجد إشبيلية في المرتبة الثالثة ولديه 28 نقطة. تشكيل ريال مدريد: حراسة المرمى: تيبو كورتوا. خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال. خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش. خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو. لونين، لويس لوبيز، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، فالفيردي، يوفيتش، لوكاس فاسكيز، إيسكو، ماريانو، كامافينجا، إسماعيل بلانكو.

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