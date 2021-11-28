/663466/عرض-سعودي-يقرب-كارتيرون-من-الرحيل-عن-الزمالك

تلقى باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عرض لتدريب نادي الحزم السعودي، وقد عرض بعض الوكلاء الأمر على المدرب الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وطلب كارتيرون مهلة 48 ساعة للرد على ذلك العرض، ويفكر حالياً حول مستقبله مع الزمالك حول أستكمال مهمته أو الرحيل لتدريب الحزم السعودي.

وكان خرج مرتضى منصور بتصريحات حول أنهم لا يوجد من جانبهم مشكلة مع كارتيرون، وأنه يسعى للحفاظ على استقرار الفريق .

مشيراً أنه سيتم تعيين مدرب عام ومدرب مساعد بالجهاز الفني للفريق وسيختار كارتيرون من الأسماء المرشحة، وكان رفض المدرب الفرنسي ذلك الاقتراح في الأيام الماضية بعد اقتراح اللجنة السابقة ذلك الأمر عليه.

كارتيرون يغادر القاهرة لقضاء فترة أجازة بالإمارات

غادر باتريس كاريترون، المدير الفني لنادي الزمالك، القاهرة متجهاً إلى دبي من أجل قضاء فترة أجازة قصيرة لمدة 6 ايام.

وحصل المدرب الفرنسي على أذن من مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على الإجازة السريعة قبل العودة لقيادة تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة لحين إنتهاء بطولة كأس العرب.

خاص.. أمير عزمي يقترب من منصب المدرب المساعد بجهاز الزمالك الفني

كشف مصدر من نادي الزمالك لموقع دوت الخليج عن اقتراب أمير عزمي مجاهد من الإنضمام للجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وسيجتمع مسئولوا الزمالك مع المدرب الفرنسي عقب عودته من الاجازة التي حصل عليها لمدة أسبوع، لمناقشة الأمر معه وترشيح أكثر من أسم، ولكن حتى تلك اللحظة هناك أجماع على تعيين عبد الحميد بسيوني مدرب عام وأمير عزمي مدرب مساعد في انتظار تأكيد كارتيرون على القرار.

أهلي يشكر الزمالك.. ووفد رسمي يقدم العزاء في وفاة المستشار جلال إبراهيم

يتقدم النادي الأهلي بخالص الشكر والتقدير إلى نادي الزمالك، على تهنئته الرقيقة بمناسبة اختيار مجلس إدارة جديد للأهلي، في الانتخابات التي جرت أمس.

وقرر المجلس تشكيل وفد يترأسه كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، لحضور مراسم عزاء المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق، نيابة عن الكابتن محمود الخطيب، الذي يعاني من نزلة برد.

مرتضي منصور يعلن موعد عزاء الراحل المستشار جلال ابراهيم رئيس الزمالك الأسبق

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موعد إقامة عزاء الراحل جلال إبراهيم، رئيس القلعة البيضاء السابق.

وكتب مرتضي منصور رئبس نادي الزمالك عبر سحابة الشخصي”فيس بوك”:”يقام اليوم الأحد 28 نوفمبر عقب صلاة المغرب سرادق العزاء في شارع الملك فاروق داخل نادي الزمالك للمرحوم معالي المستشار جلال ابراهيم رئيس النادي الاسبق ووالد سيادة المستشار احمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك وسيادة المستشار نادر جلال المحام العام الاول .