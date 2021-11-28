/663468/النائب-حمدى-أبو-خشيم-يتحدث-عن-طلبه-الخاص-ببندر-أبو-المطامير-وحرمانها-من-الصرف-الصحىفيديو

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الطلبات المقدمة من النائب حمدى عبدالوهاب، بشأن، عدم إحلال وتجديد محطة مياه (رأس الترعة)، وكذلك عدم تشغيل خزان مياه أبو المطامير بمركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة، عدم استكمال شبكات الصرف الصحى لتوابع بندر مركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة.

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كما ناقشت عدد من طلبات الإحاطة بشأن مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحيرة، حيث ناقشت الطلب المقدم من النائب أحمد حلمى الشيشينى، بشأن، عدم توصيل مشروع الصرف الصحى بقرية البلاكوس التابعة لمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، وآخر حول عدم البدء فى أعمال الصرف الصحى بقرية نتمــا وغرين وسلامون وكفر سلامون، بمحافظة البحيرة.

وعلق ممثل السلطة التنفيذية، بأن هناك عدد من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى سالفة الذكر مدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى أن محطات المعالجة سيتم الانتهاء منها بنهاية العام المالى الجارى.

النائب حمدى أبو خشيم يتحدث عن طلبه الخاص ببندر أبو المطامير وحرمانها من الصرف الصحى«فيديو»

واستعرضت اللجنة الطلبات المقدمة من النائب محمد عبدالسلام حجازى، بشأن عدم توصيل مياه الشرب والصرف الصحى لمنطقة شارع المحجر بمدينة إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، عدم تشغيل التوسعات بمحطة صرف صحى عزبة الهوانم بمركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، بالإضافة لتوقف تنفيذ أعمال الصرف الصحى لقرية البهى بمركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، وعدم توصيل مياه الشرب والصرف الصحى ببعض المناطق خارج الحيز العمرانى بمركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة.

وعلق ممثل السلطة التنفيذية بأن جميع المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى مدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة وفقا لمراحل التنفيذ المختلفة.